الخميس.. تشييع جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس

أعلنت الدكتورة جيهان مديح خبير أسواق المال، وزوجة النائب محمود خميس، موعد إقامة صلاة الجنازة على رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس.

وكتبت، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تقام مراسم الصلاة على المغفور لله محمد فريد خميس يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر الجاري الساعة 11ظهراً، حيث يشيع الجثمان من مصانع النساجون الشرقيون الإنترناشيونال بطريق العاشر من رمضان في مقابر الأسرة بمنطقة الروبيكى بالعاشر من رمضان".

يذكر أن رجل الأعمال محمد فريد خميس توفي يوم السبت الماضي بعد صراع مع المرض.

وُلد محمد فريد خميس بمحافظة الشرقية، وهو متزوج وله ابن وبنتان، حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأمريكية.

عمل رجل الأعمال الراحل بالبنك الأهلي المصري 1961-1967، إضافة إلى أعمال خاصة بصناعة وتجارة النسيج والموكيت بالكويت والولايات المتحدة الأمريكية 1967-1980.

أسس الراحل وتولى رئاسة الشركات الآتية: "شركة النساجون الشرقيون، مصر، شركة النساجون الشرقيون بالولايات المتحدة الأمريكية، شركة مصر أمريكا لصناعة السجاد والموكيت (ماك)، شركة العاشر من رمضان لصناعات الغزل، شركة صفا لصناعة الخيوط البولي بروبلين، الشركة المصرية لألياف صناعة النايلون والبوليستر والبولي بروبلين، شركة ألوان للسجاد والموكيت والبساط".