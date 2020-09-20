عمرو أديب ناعيا محمد فريد خميس: صاحب قصة نجاح

قدم الإعلامي عمرو أديب التعازي في وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس، الذي توفاه الله اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا إنه كانت له قصة نجاح كبيرة في الصناعة المصرية، تحديدا بصناعة النسيج "النساجون الشرقيون"، وعمل أشياء نافعة للبلد، كما أن القطاع الخاص قدم أشياء عظيمة لا تعد ولا تحصى.

وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، أن حروب الجيل الرابع من الحروب التي تجعل أي شخص يتشكك في الأغنياء ويتم الادعاء من أنهم لصوص، بينما الحقيقة أن أغلب المواطنين يعملون في القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذا القطاع يستطيع أن يقدم الكثير لمصر، متابعا: "النساجون لا تحتاج لدعاية، وأنا لست شريكه، ولم أشترِ منه، لكن أتحدث عما قدمه لمصر".

وشدد الإعلامي على أن القطاع الخاص يحتاج إلى دعم استثماراته، موضحا أنه يوجد في مصر الكثير من الأشخاص مثل محمد فريد خميس، في عدة مجالات مثل الصناعات الغذائية والإلكترونية والزراعية.