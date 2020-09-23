خبير: الدولة المصرية طرحت مشاريع تنمية بالمحافظات تخطت تريليون جنيها

أكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدولة المصرية لا تهتم بالعاصمة أو المحافظات الأكثر كثافة سكانية فقط، وإنما هناك تنمية وعمران في العديد من المحافظات المختلفة باستثمارات تخطت التيريلون جنيه.

وأضاف "بدرة"، في مداخلة هاتفية في برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم، كان من أولوياته في الحكم النظر للاستثمار طويل المدى، وظهر ذلك من خلال المشاريع التي عملت عليها مصر في الفترة الماضية، بداية من محور قناة السويس الجدية، ومن ثم أنفاق تحيا مصر وبورسعيد والإسماعيلية.

وأشار إلى أن توجه مصر في الفترة المقبلة في محافظات القناة، وسيناء بالأخص بالتنمية والعمران، لدفع الزيادة السكانية هناك، ليكون هناك مجتمعات عمرانية جديدة في مدن القناة وسيناء، بعدما يتم تحسين نقل المياه لسيناء، ومد للغاز والكهرباء، والتوسع في الأنشطة الاقتصادية.

واستطرد أن مزرعة غيليون الآن هي أحد أكبر المزارع السمكية في الشرق الأوسط، ساهمت في توفير العديد من فرص العمل، وثروة سمكية لمصر.