عبدالحليم قنديل: القضية الليبية أكثر نقاط تفوق مصر في السياسة الخارجية

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن هناك الكثير من الإنجازات الهائلة التي تقوم بها القيادة السياسية من طرق ومحاور ومدن جديدة، ولكن يجب أيضا الاهتمام بالبشر بجانب تطوير الحجر.

وأضاف "قنديل"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه يجب الالتفات بشكل أكبر لأغلبية الفقراء من الشعب المصري، ويقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بكافة التفاصيل في مصر وخارجها، موضحا أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الأمم المتحدة أكد على أهمية منطقتي سرت والجفرة وأن القوات المصرية ستتدخل في حال تم تخطي ذلك الخط الأحمر بدون انتظار أي إذن.

وأكد أن مصر تتقن إحداث توازن ذهبي بين استخدام السلاح والسلام في حل الأزمة الليبية، وهناك ارتباط بين المواطنين المصريين والليبين متعدد الدوائر، والرئيس السيسي يسعي لاستعادة دور مصر في الجبهة الليبية، مشيرا إلى أن السياسة الإقليمية والخارجية المصرية أكثر وضوحا وأكثر النقاط تفوقا في السياسة الخارجية المصرية هي القضية الليبية بلا منازع.