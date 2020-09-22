"من مصر" يستعرض كلمة السيسي في الأمم المتحدة: الرئيس وجه رسائل بعينها

استعرض برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي حرص من خلالها على توجيه عدة رسائل للأمم المتحدة فيما يخص الإرهاب في مناطق الصراعات خاصة ليبيا وسوريا.

وعلق الإعلامي عمرو خليل، خلال تقديمه البرنامج على أن الرئيس السيسي وجه رسائل بعينها خلال كلمته، حيث ركز على أن المجتمع الدولي ما زال يغض البصر عن سياسات بعض الدول في دعم الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن للإرهابين في الفترة الماضية، خاصة في مناطق الصراع مثل سوريا وليبيا.

وأضاف "خليل" أن الرئيس طالب المجتمع الدولي بالقيام بواجباته وتنفيذ القرارات الأممية، لإنقاذ السلم والأمن الدولي من القوة الغاشمة الداعمة للإرهاب.

وأشارت ريهام إبراهيم إلى أن الرئيس السيسي شدد على تمسك مصر بمسار التسوية السياسية على أساس الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات، من أجل إنهاء الصراع في ليبيا، ووضع أهمية إقامة حكومة توافقية ترقى بالشعب الليبي، وتمسك مصر بالخط الأحمر "سرت-الجفرة"، وأن مصر ستتصدى لأي تجاوز دفاعا عن أمنها القومي.

وأضافت أن الرئيس السيسي شدد على أهمية القضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه بالكامل، مع دعم الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية.