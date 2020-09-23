انخفاض أسعار الذهب 17 جنيها في نهاية اليوم.. وعيار 21 يسجل 820 جنيها

انخفضت أسعار الذهب في نهاية معاملات، اليوم الأربعاء، الموافق 23 سبتمبر، بقيمة 17 جنيها، في محلات الصاغة، وذلك بعد أن شهد خلال الفترة الماضية تذبذبا في الاسعار بين الارتفاع والانخفاض، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية 820 جنيهًا.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 935 و937 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 818 و820 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 701 و703 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف 560 جنيهًا.