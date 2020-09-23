بعد التراجع الكبير في أسعارها.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرًا في بداية تعاملات اليوم، في محلات الصاغة بمقدار نحو 10 جنيهات، بعد ارتفاع أسعاره بنهاية تعاملات أمس، إذ يشهد المعدن النفيس تذبذبًا في الأسعار بن الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الماضية.

وعالميًا تراجع الذهب مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر، فيما ظل المستثمرون متشككين بشأن إجراءات تحفيز إضافية لدعم الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا بينما ينتظرون تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يعتبر أيضًا ملاذًا آمنًا، إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع مقابل سلة عملات رئيسية في وقت سابق من الجلسة، ما قلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب في حديثه، لـ"الوطن"، إنّ أسعار الذهب مرتبطة بالمضاربات في مختلف البورصات العالمية، ولا تستقر عند سعر معين، إذ إنّ جميع المستثمرين في البورصات العالمية يطرحون كميات كبيرة من الذهب لبيعها وعندما يزيد العرض ينخفض السعر.

وأضاف سكرتير شعبة الذهب: "سعر الذهب ينخفض تدريجيًا كلما زاد المعروض، وبعض المستثمرين يشترون كميات كبيرة من الذهب كي يضمنوا الأرباح، ومن المتوقع عودة ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى قريبًا".

وأوضح سكرتير رئيس شعبة الذهب سبب الهبوط الذي شهدته أسعار الذهب، أنّه بسبب جني الأرباح، بعد أن باع عدد كبير من المضاربين، أطنانًا من الذهب بأسعار عالية للاستفادة من الارتفاعات وهامش الربح، ما أدى لتهاوي الأسعار: "كل ما بيبيعوا السعر بيهبط".

سكرتير شعبة الذهب: الوقت مناسب للشراء

وأضاف نجيب أنّ أغلب رواد الأسواق يبحثون عن الأونصة والسبيكة، لأنها الأفضل في الاستثمار وملاذ آمن وسلعة استثمارية، ويعد الهبوط الذي تشهده الأسعار حاليًا وقتًا مناسبًا للشراء للمواطنين الذين لديهم فوائض مادية الاستثمار، ناصحًا بتوجيه استثمارهم في السبائك بدلًا من المشغولات للاستفادة من هامش ربح أعلى، لأن السبائك غير محملة بـ"المصنعية" والضريبة والقيمة المضافة وغيرها من الأمور التي تُحمل على المشغولات الذهبية.

وأضاف أنّ سبب الارتفاعات والانخفاضات المتتالية التي شهدتها أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية بسبب عملية المضاربات، عن طريق توجه المضاربين للشراء وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعره، مشيرًا إلى أن هذه الارتفاعات والانخفاضات المتوالية لأعيرة الذهب تربك عمليات البيع والشراء في السوق المحلي

وسجّلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 نحو 930 جنيهًا، فيما سجل عيار 21 نحو 833 جنيهًا، وعيار 18 نحو 725 جنيهًا، أما الجنيه الذهب وصل إلى نحو 6680 جنيهًا، وسجلت أوقية الذهب نحو 1901 دولار.

وبدأت أسعار الذهب خلال يوليو الماضي، تأخذ مسارًا نحو الارتفاع التدريجي، الذي كان طفيفًا في بادئ الأمر، إلى أن أصبح هذا الارتفاع ملحوظًا، ليصل سعر المعدن النفيس في نهاية يوليو إلى أعلى قيمة له في التاريخ بعد أن تخطى حاجز الـ1000 جنيه لعيار 24، وفي مطلع شهر أغسطس، ومع ثبوت سعر المعدن الأصفر، عاود الانخفاض التدريجي مرة أخرى لتقترب أسعاره من الأسعار التي سبقت موجة الارتفاع.