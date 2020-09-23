عاجل.. الذهب يرتفع 6 جنيهات وعيار 24 بـ960 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في منتصف معاملات اليوم الأربعاء، في أسواق المال، بمقدار 6 جنيهات، ليسجل عيار 24، 960 جنيهًا للجرام، بعدما سجل 954 جنيهًا في بداية تعاملات اليوم.

وسجل عيار 21، 840 جنيهًا للجرام، مقابل 844 جنيهًا في معاملات أمس، كما سجل عيار 18، 720 جنيهاً للجرام مقابل 723 جنيهًا أمس. كما سجل الجنيه الذهب مبلغ 6,724 جنيه.

وشهدت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرًا في بداية معاملات اليوم، في أسواق المال، بمقدر 10 جنيهات في العيار، حيث سجل عيار 24، 954 جنيهًا للجرام، وعيار 21، 835 جنيهًا للجرام، و715 جنيهًا للجرام عيار 18.