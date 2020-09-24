محمد طه.. المطرب الشعبي الذي اقتحم بموهبته السينما والتلفزيون

يعد الفنان محمد طه، واحدا من كبار مطربي الفن الشعبي في مصر، وأحد رواده، استطاع بفضل موهبته الحقيقية والتلقائية أن يعبر عن المصريين ويوثق التراث الشعبي المصري.

امتد مشوار محمد طه الفني لما يقارب الأربعين عاما قدم خلالها ما يقارب العشرة آلاف موال، من كلماته وألحانه، حيث ارتجل آلاف المواويل التي تغنى بها بفضل موهبته الاستثنائية والتي استحق من خلالها أن يتربع على عرش الغناء الشعبي فى مصر طوال مشواره الفني.

ولد الفنان محمد طه في مثل هذا اليوم 24 سبتمبر عام 1922 لعائلة تنتمي إلى طهطا بمحافظة سوهاج، حتى جاء بصحبة والده وأشقائه من الصعيد واستقروا في قرية سندبيس بالقناطر الخيرية، وظهرت موهبته في الغناء حينما كان يعمل في أحد مصانع النسيج بشبرا، وبنفس المكان تعرف على مصطفى مرسي والذي كان يلقب بـ رئيس الزجالين.

وبالفعل اهتم "مرسي" بموهبة محمد طه، وعلمه فن الارتجال، ليبدأ بعدها "طه" مشواره الفني في موالد السيدة زينب والحسين، وفي إحدى حفلاته بالموالد سمعه الإذاعى طاهر أبو زيد والذي اكتشفه وطلب منه أن يحضر للإذاعة ليتم اعتماده بعد ذلك في الإذاعة المصرية بعد اجتيازه الاختبار بتفوق.

ومع بداية الخمسينيات بدأ محمد طه بالمشاركة في الأفلام السينمائية التي تعاون خلالها مع عدد من كبار المخرجين والنجوم بالتمثيل والغناء، فكان يجسد شخصية المطرب الشعبي، وكانت أول الأفلام التي شارك بها "دعاء الكروان" من بطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، كما شارك أيضا في فيلم "حسن ونعيمة" والذي يعد أول أفلام السندريلا سعاد حسني السينمائية وجسد خلال أحداث الفيلم شخصية "الراوي".

وصل عدد الأفلام التي شارك بها محمد طه في السينما ما يقارب الـ40 فيلما سينمائيا وكانت آخر الأفلام التي شارك بها في عام 1991 فيلم "نص دستة مجانين"، كما شارك "طه" أيضا بالغناء في مسلسلين تلفزيونين بدأ بمسلسل "أرزاق" في عام 1981 من بطولة نور الشريف، ونورا، كما شارك بشخصيته الحقيقية في مسلسل "المال والبنون - الجزء الأول" عام 1992، وكانت تلك آخر الأعمال الفنية التي شارك بها.

رحل عن عالمنا المطرب الشعبي والفنان محمد طه في 12 نوفمبر عام 1996 عن عمر ناهز 94 عاما، بعدما أصبح أيقونة للفن الشعبي في مصر ومدرسة يتعلم منها كل من عشق الفن المصري الحقيقي.