محمد حسن حلمي يكشف كواليس اكتشافه لمعدن "بحريات"

قال الدكتور محمد حسن حلمي، مُكتشف معدن "بحريات" والسكرتير العلمي للجنة علم معادن الخامات الدولية، إنه يدرس علم المعادن منذ 35 عاما، والمعادن التي وجدها في حياته لا تتعدى الـ 100 معدن، موضحا أن المعدن الجديد سماه بهذا الاسم نسبة للواحات البحرية.

وأضاف "حلمي" في لقاء خاص مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن المعدن كان موجود في محجر قديم، كان شكل المحجر على أنه شيء فرعوني أو روماني، المعدن موجود كطبقة، والمحجر موجود على الطبقة.

وتابع أنه بطبيعة عمله في النانو في الذهب والبلاتين، لفت نظره المعدن بشكل كبير، فحصل على عينة منه، وبدأ في عمل التحاليل الكميائية والفيزيائية منه، لافتا إلى أنه كان يشعر أنه معدن جديد من شكله.

وأردف أن المعدن شكله لافت للنظر بشكل كبير، ولامع في الطبيعة، وهو ما جعله يشعر بأنه معدن جديد، واكتشف ذلك من خلال التحاليل التي أجراها على المعدن.