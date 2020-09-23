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"جمعة": يجب تغليظ عقوبة حيازة السلاح لحفظ أمن المجتمع

كتب:

عبدالوهاب عيسى
09:54 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتغليظ عقوبة حيازة السلاح خارج القانون، بما يحقق الردع اللازم لكل من تسول له نفسه النيل من أمن الوطن واستقراره، أو تهديد سلامة أهله الآمنين، وأضاف الوزير فى تصريحات، أمس: «لا بد من التعامل بأقصى درجات القوة والحسم فى مواجهة كل خائن عميل مأجور، وكل دعاة الفوضى والهدم، لأن العالم لا يرحم الضعفاء ولا يحترم المترددين، والتاريخ لا يكذب ولا يغش ولا يرحم الخونة ولا العملاء، كما لا يرحم الضعفاء والمترددين والمتقاعسين والمقصرين فى حق أوطانهم».

وأكد «جمعة» أن الحياد فى قضايا الوطن ومصالحه سلبية ممقوتة، إذ يحب أن يكون الجميع صفاً واحداً فى مواجهة وكشف قوى الشر والضلال حماية للأوطان من دعاة الفوضى والهدم، وحفظاً للدين ممن يشوهون صورته النقية، بما هم عليه من البذاءة والكذب واستباحة الدماء والأعراض والأوطان، وهو ما لا يقره دين ولا خُلق، ولا يقبله ضمير إنسانى حى، بل يلفظه وينبذه وينفر منه كل طبع سليم.

وشدد وزير الأوقاف على أن الواجب الآن قطع دابر الفتنة بمنتهى الحسم، وبلا تردد أو هوادة، ودون إمساك للعصا من المنتصف، لأنه ليس ذلك بأوانه ولا مكانه.

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