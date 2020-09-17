قائد حرس الحدود يكشف كيف يتم انتقاء ضباط السلاح من الكلية الحربية

قال اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إنه يحرص على انتقاء الفرد المقاتل الذي سينضم لأسرة قوات حرس الحدود، طبقًا لمعايير ومواصفات خاصة، أولها أن يكون الفرد لديه رغبة في الخدمة في قوات حرس الحدود، وأن يكون متميزا بقوة التحمل والصبر والجلد، والثبات الانفعالي، ومعرفة رد الفعل لديه.

وأضاف "شحاته"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامي أحمد فايق، أنه يجب أن يمتاز من ينضم لهذه الأسرة بقوة الشخصية والأمانة وحسن الخلق، بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات النفسية والطبية والبدنية المؤهلة لذلك.

وأشار قائد قوات حرس الحدود، إلى أنه يتم اختيار ضباط قوات الحرس الحدود من الكلية الحربية، بدعوة من مدير الكلية الحربية بعقد مؤتمر يُخطط سنويًا مع طلبة القسم المتوسط، أثناء اختيارهم للسلاح الذين يريدون الخدمة فيه، ويتم إلقاء محاضرة لهم، لتعريفهم بسلاح ومهام والواجبات والاختصاصات وطبيعة عمل قوات حرس الحدود.

وأوضح أنه يتم عرض عليهم مميزات الخدمة في السلاح، ثم يعقبه لقاء مع طلبة القسم النهائي الموجودين بالأساس في سلاح حرس الحدود لاطلاعهم على أخر المستجدات في السلاح.