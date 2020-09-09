هاني سلامة يستعد لتصوير "تحت تهديد السلاح" آخر سبتمبر

يعود الفنان هاني سلامة، مجددًا إلى شاشة السينما، من خلال فيلم "تحت تهديد السلاح"، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد العدل "ماندو".

قدم الفنان هاني سلامة، عددًا من الأفلام منها "واحد صحيح" عام 2011 أمام كندة علوش، عمرو يوسف، بسمة، رانيا يوسف، و"السفاح" عام 2009 أمام نيكول سابا، خالد الصاوي، سوسن بدر، نبيل الحلفاوي، و"الريس عمر حرب" عام 2008 أمام خالد صالح، سمية الخشاب، غادة عبدالرازق، و"الأولة في الغرام" أمام منة شلبي، درة، جميل راتب، و"خيانة مشروعة" عام 2006 أمام عمرو سعد، مي عز الدين، هشام سليم، و"أنت عمري" عام 2005 أمام نيللي كريم، منة شلبي.

ويستعد هاني سلامة، مع نهاية شهر سبتمبر، البدء في تصوير فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح"، والذي يضم عددا من الفنانين أبرزهم غادة عادل، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أمد بدير، بجانب عدد آخر من النجوم.

وكان المخرج محمد العدل "ماندو"، قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعاونه للمرة الثانية مع الفنان هاني سلامة، حيث تعاونا مع من قبل في مسلسل الداعية.

ونشر ماندو صورة تجمعه مع الفنان هاني سلامة وعلق قائلا: "الراجل ده كان وش الخير عليا من 7 سنين في مسلسل "الداعية"، هاني سلامة "تحت تهديد السلاح" فيلمي القادم إن شاء الله عودة مرة أخرى مع سلامة إن شاء الله".