نقابة البيطريين تدعم صندوق التكافل واعتماد تقارير العلاج

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين الجلسة العادية اليوم الأربعاء 23 سبتمبر والثانية للمجلس الجديد.

وبحسب بيان للنقابة، أوضح الدكتور خالد سليم، النقيب العام للاطباء البيطريين، أن أهم القرارات التى تم اتخذها اليوم بعد جلسة امتدت لأكثر من سبع ساعات، اعتماد محاضر الجلسات المعلقة سابقا، بالإضافة إلى اعتماد تقرير لجنة العلاج واللجنة الاجتماعية فى شأن الدعم المالى للزملاء أعضاء النقابة.

وقال سليم إنه تم عرض أخر مستجدات صندوق التكافل الاجتماعى للأطباء البيطريين ودعمه من قبل النقابة العامة، حتى يتسنى له صرف مستحقات الزملاء المحالين للمعاش، وتم عرض خطط مقرري اللجان المختلفة بالنقابة واقرارها من قبل المجلس.