ترامب يواصل هجومه على مواقع التواصل الاجتماعي: "تستغل قوتها"

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، خلال اجتماعه مع مدعين عامين للدولة، والذي ناقش فيه "انتهاكات" المنصات الرقمية للمستخدمين.

وقال ترامب إن منصات التواصل الاجتماعي "تستغل قوتها"، وتوعدها بأن حل هذه المسألة سيكون قريبا، وذلك خلال اجتماعه الأربعاء.

وقال ترامب إن حكومته ستراقب منصات التواصل الاجتماعي بشكل وثيق خلال فترة الانتخابات، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وكان الرئيس الأمريكي قد وقع أمرا تنفيذيا يهدف إلى إلغاء بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لشركات التواصل الاجتماعي، في مايو الماضي.

وأتاحت الخطوة للجهات التنظيمية سلطة الملاحقة القضائية لشركات مثل فيسبوك وتويتر بسبب سياسة مراقبة المحتوى على منصاتها.

وقال ترامب، أثناء توقيع الأمر، إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تتمتع بـ "سلطة لا حدود لها".