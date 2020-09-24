رئيس حركة تحرير السودان يشكر مصر ويصف السيسي بـ "الجنرال"

وجه مني أركو مناي، رئيس حركة تحرير السودان، التحية لجمهورية مصر العربية، شعبا وحكومًا، قائلا إنها "أوت السودانيين وتقف مع السودان في قضايا شعبها ووحدتها واستقرارها، ودورها الكبير الذي تم بذله بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير الذي ترك السودان في وضع هش كان يمكن أن ينتهي أو يتشتت إلا إذا كانت هناك مواقف من الدولة خاصة الدولة المصرية".

وأضاف "مناي"، خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية "EXTRA NEW"، أن السودان شهدت تحالفا بين حركة تحرير السودان وحزب التحرير الديمقراطي الأصل، للعبور بالبلاد إلى مصاف الاستقرار والأمن، مشيرا إلى أن هناك اتفاق سلام مع عاصمة جنوب السودان، جوبا، وسيتم توقيعه خلال أيام.

وطالب "مناي" مصر بحضور الاتفاق، موجها تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وصفه بـ "الجنرال" الذي بذل مجهودات خاصة في الإقليم ككل وخاصة في دولة السودان، قائلا "نحن معكم في قضاياكم ونريد التزامكم في قضايانا لبناء شراكة وسنمضي قدما لتحقيق التوأمة"، موضحا أن هناك إرادة وقوى سياسية لكنها مشتتة لذا يريد الدعم المصري لتحقيق الاستقرار في السودان.