تشغيل 20 بوابة إلكترونية لدخول الطلاب بجامعة بورسعيد

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، تركيب 20 بوابة إلكترونية مع بداية شهر أكتوبر المقبل، وذلك بمدخلي الجامعة "عثمان" و"طب الاسنان"، مشيرًا إلى أن البوابات مزودة بكروت ممغنطة ببطاقات ذكية لدخول الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس، إعداد 22 ألف كارت ممغنط لطلاب الجامعة، وذلك وفق خطة التوجه الرئاسي للدولة نحو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيانات، من خلال توفير أعلى الإمكانيات وأحدث التقنيات، التي تؤدي إلى تقديم خدمات تعليمية متطورة.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن بوابة طب الإسنان تضم 8 بوابات إلكترونية، 2 منها مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، أما بوابة "عثمان" فتضم 12 بوابة إلكترونية، 2 منها مخصصة لذوي الهمم.

وأشار الدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية إلى أنه تم إعداد 1442 كارتًا لكلية الزراعة، و3304 كروت لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، و984 كارتًا لكلية السياحة والفنادق، و2200 كارت لكلية التربية، و800 كارت لكلية الحاسبات والمعلومات، و2100 كارت لكلية الهندسة، و1180 كارتًا لكلية الألسن.

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، قد أصدر قرارًا بتعيين الدكتور أحمد زكي نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، قائمًا بأعمال رئيس جامعة قناة السويس، لحين صدور قرار بتعيين رئيس الجامعة.