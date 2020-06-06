"السكة الحديد": تركيب بوابات إلكترونية معقمة على مداخل المحطات

كشف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، عن تركيب بوابات إلكترونية معقمة على مداخل المحطات الرئيسية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن حركة جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى تسير بشكل طبيعي ومنتظم، موضحاً أن هناك إلتزام كامل من قبل الركاب بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من كورونا.

وقال رسلان، لـ"الوطن"، إن هناك رقابة صارمة على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى الكمامة الطبية، لافتا إلى أنه تم التغلب على الكثافات العالية داخل عربات القطارات بفعل الدفع بقطارات إضافية لاستيعاب جموع الركاب، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأضاف رئيس السكة الحديد، بأن الهيئة قررت تشغيل قطاري رقمي 3010 و3011 مكيف بخط القاهرة ـ أسوان والعكس، مشيرا إلى أن قطار 3010 سيقوم من القاهرة 7:25 مساء ليصل أسوان 7:20 صباحا اليوم التالى، على أن يتوقف في محطات الجيزة وأسيوط والأقصر وإسنا وإدفو وكلابشة وكوم أمبو ودراو وبلانه.

ونوها رسلان، بأن قطار رقم 3011 سيتحرك من أسوان 4:15 عصرا ليصل القاهرة 4:40 فجر اليوم التالي، ويتوقف في محطات كوم أمبو وإدفو والأقصر وقنا ونجع حمادي وأسيوط والجيزة مراعاة لظروف حظر التجوال، موضحا أن جميع مشروعات تحديث منظومة السكة الحديد تسير بصورة منتظمة.