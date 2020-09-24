صور.. إيناس عز الدين تتألق في أحدث جلسة تصوير.. ومتابعوها: نوتيلا

خضعت الفنانة إيناس عز الدين، لجلسة تصوير حديثة، عقب تحسن حالة ذراعها الأيسر بفعل جلسات العلاج الطبيعي التي تخضع لها منذ تعرضها لحادث سير مروع منذ ما يزيد عن عامين.

وتألقت "إيناس" في الصور بلمسات خبيرة التجميل ميار رضا، حيث نشرت عدداً منها عبر حسابها بتطبيق "انستجرام"، وحازت الصور على إعجاب متابعيها من مختلف الأعمار، حيث علق أحد المتابعين عليها قائلاً: "جميلة ما شاء الله.. نوتيلا"، فيما علق آخر قائلاً: "حبيبتي الفنانة القمر".

وكانت إيناس عز الدين، قد عادت إلى القاهرة قادمة من المملكة العربية السعودية، بعد اطمئنانها على الحالة الصحية لوالدها الذي أصيب بأكثر من جلطة في المخ استدعت وجوده داخل أحد المستشفيات بمدينة جدة السعودية.

وكشفت "إيناس"، تفاصيل الحالة الصحية لوالدها في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، قائلة إن الفريق الطبي المتابع لحالة والدها، قرر خروجه من غرفة العناية المركزة، وإيداعه داخل غرفة عادية تحت الملاحظة الطبية الكاملة، مضيفة أن أبيها يتعاطى أدوية لإذابة الجلطات، التي تركت آثارا على مناطق الحركة بالجسم، بحسب قولها.

وكانت إيناس عز الدين، سافرت إلى السعودية بعد قرار فتح حركة الطيران بمصر، وذلك بعد إغلاقها لأشهر عدة، بسبب جائحة كورونا، حيث من المقرر أن تعود إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة.