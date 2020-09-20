أديب: "تلت ساعة فقط للذهاب إلى 6 أكتوبر من وسط البلد بسبب محور روض الفرج"

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بمشروعات تبطين الترع في مصر، لافتًا إلى أنها أدت إلى توفير فرص عمل، كما أنها تؤدي إلى تطوير الترع وتجميل مظهرها.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن مصر تشهد عددًا كبيرًا من مشروعات البنية التحتية ما انعكس بالإيجاب على حياة المصريين: "أعرف ناس قالوا لي النهاردة إنهم راحوا 6 أكتوبر من وسط البلد في تلت ساعة بسبب محور روض الفرج".

وتابع: "أنا فاهم كل واحد بيقول هصرف كام وبدفع كام، لكن المشروعات دي بفلوس، والمواطن استخدامه للبنزين بقى أقل، ولما المستشفيات والمدارس تطور دي فلوس في جيبك برضه، والبلد آمنة ومطمئنة ومقفلتش والدنيا متهدش وكل ده متكلف بفلوس، والكهرباء مبقتش تقطع وشغالة طول اليوم، وده اتكلف فلوس".