التنمية المحلية: تعويض المتضررين من ارتفاع منسوب المياه "وارد"

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه ناك تنسيق مسبق مع وزارة الموارد المائية والري، بشأن الفيضانات والسيول وارتفاع منسوب نهر النيل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "خالد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المحافظين نسقوا مع رؤساء القرى تنزل بشكل مباشر للمواطنين الموجودين في أراضي طرح النهر، لتنصحهم بالابتعاد عن تلك المناطق للحفاظ على حياتهم في الفترة المقبلة، خاصة أن ارتفاع منسوب المياه في الفترة المقبلة، سيأتي إلى غمر مناطق طرح النهر.

وتابع أن وزارة الري مهتمة جدا بضرورة النزول على الأرض، وتوعية المواطنين بالمخاطر التي ستواجهمم في الفترة المقبلة حال ارتفاع منسوب المياه.

وأشار إلى أنه من الوارد تعويض المواطنين الذين تضرروا من ارتفاع منسوب المياه خلال الفترة الماضية بسبب وجودهم في أراضي طرح النهر.