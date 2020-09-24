"العدل": عدد العقارات المسجلة في مصر 15% من الثروة العقارية

قال المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، إن نقل الملكية لا يكون إلا بالتسجيل في الشهر العقاري، حيث يصبح العقار مسجلا قانونا في سجلات الدولة وتقوم الدولة بحماية المنشأة، موضحًا أن عدد العقارات المسجلة في مصر نسبتها من 10% إلى 15% من الثروة العقارية.

وأضاف "رزق"، في مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الأفضل تسجيل العقار حتى يكون العقد المسجل حجة على الغير، والدولة ستحمي العقار مبينا أنه تم تقديم مقترح لمشروع قانون ووافق عليه مجلس النواب بإضافة المادة 35 لقانون الشهر العقاري، وهي مادة تنظيمية لتسجيل العقار لمن بيدهم حكم نهائي للعقار.

وأوضح مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، أنه ليس ضروريا أن تسجل عقارك طالما أنت المالك وبه عدادات الكهرباء والماء ولكن التسجيل يكون إجباريا عندما تقرر التصرف في العقار بالبيع موضحا أن الضرائب العقارية 2.5 % عند تسجيل العقار أو بيعه.