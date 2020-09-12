الشهر العقاري: لسنا جهة تحصيل ضرائب

قال الدكتور أشرف فليفل المتحدث الإعلامي لنادي الشهر العقاري، إن المصلحة ليست جهة تحصيل ضرائب، كما تم الترويج لذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتلخص دور المصلحة في الحفاظ على ملكيات وثروات المواطنين بالداخل والخارج، من خلال توثيق المحررات والعقود المسجلة للعقارات والمنقولات.

وأضاف "فليفل"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية "DMC"، أن مصلحة الشهر العقاري، لا يمكنها زيادة الرسوم إلا بموجب قانون، وخلال الفصل التشريعي الأخير لمجلس النواب، لم يتم إقرار زيادة في الرسوم، وبالتالي فلا توجد أي زيادة في رسوم التسجيل، موضحا أن آخر قانون صدر بشأنه رسوم، هو قانون رقم 83 لسنة 2006، ومر عليه 14 عاما بدون تعديل، وهذا القانون لا يشكل عبئا كبيرا على المواطنين.

وأكد أنه بافتراض تسجيل شقة بمساحة الـ100 متر، فتكون الرسوم المطلوبة فيها لا تتجاوز الـ580 جنيه، شامله كل الرسوم والمعاينة الرسم التسجيلي للشقة، وهي ذات رسوم تسجيل أي أرض زراعية أقل من ذلك المبلغ، في حال لم تتجاوز الـ5 أفدنه، وأعلى رسم للتسجيل لا يتجاوز الـ2020 جنيه.