أعلن العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية، شمال الأقصر، إنهاء إجراءات تسليم طريق طراد النيل "الأقصر - العشى" إلى الشركة الوطنية للطرق.

وأوضح الهوارى، أنه سيتم البدء في أعمال تمهيد الطريق؛ لرصفه، بدءًا من الصيادين، وحتى محطة الصرف الصحي في الزينية قبلي، مضيفًا أنه سيتم أيضًا رصف طريق "نصرالله - العشي" و"فرع 4"؛ لتسهيل حركة مرور السيارات والمارة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالالتزام بالخطط الزمنية المحددة لأعمال رصف الطرق وفقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.