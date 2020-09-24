رئيس التحرير

محمود مسلم

تسليم طريق طراد النيل "الأقصر - العشى" إلى الشركة الوطنية للطرق

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
02:51 ص | الخميس 24 سبتمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

أعلن العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية، شمال الأقصر، إنهاء إجراءات تسليم طريق طراد النيل "الأقصر - العشى" إلى الشركة الوطنية للطرق.

وأوضح الهوارى، أنه سيتم البدء في أعمال تمهيد الطريق؛ لرصفه، بدءًا من الصيادين، وحتى محطة الصرف الصحي في الزينية قبلي، مضيفًا أنه سيتم أيضًا رصف طريق "نصرالله - العشي" و"فرع 4"؛ لتسهيل حركة مرور السيارات والمارة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالالتزام بالخطط الزمنية المحددة لأعمال رصف الطرق وفقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

اقرأ المزيد:

مقتل شاب بطلق ناري في الزينية بالأقصر

تركيب إنارة بجوار شريط السكة الحديد في الزينية بالأقصر

محافظ الأقصر يعتمد حركة تنقلات بين قيادات مدينة الزينية

مركز "الزينية" التكنولوجي الأول بالأقصر في سرعة إنجاز خدمات المواطنين