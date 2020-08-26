مركز "الزينية" التكنولوجي الأول بالأقصر في سرعة إنجاز خدمات المواطنين

أعلن العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية، شمال الأقصر، حصول المركز التكنولوجي بالمدينة على الترتيب الأول على مستوى المحافظة، بالنسبة لسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين للأسبوع السادس على التوالي.

وأوضح "الهواري"، أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، هو أحد وسائل الحكومة الإلكترونية، لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية، من خلال شباك واحد، يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها، في إطار من الشفافية والنزاهة، وتم تشغيله تجريبيًا منذ سبتمبر الماضي.

وأشار مدير المركز مصطفى بشير حسن، إلى أن الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة وأداء المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الزينية، وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر تضمنت:

تفعيل وحدة ترتيب الدور للمواطنين بالمركز التكنولوجي.

ترتيب وترقيم الشبابيك لسهولة وصول المواطن للخدمة.

إنشاء رسالة ترحيب بالمركز التكنولوجي تعمل بصفة دورية لرفع الروح الإيجابية للمواطن عند تقديم الخدمة بصورة حضارية وادمية ولائقة.

انشاء شباك الخدمات الحكومية الالكترونية بالمركز التكنولوجي عبر الانترنت لتخفيف الأعباء على المواطن البسيط الذي يجهل التعامل مع المنصات الحكومية.

انشاء شباك للإدارات الخدمية الخارجية (التموين – الشئون الاجتماعية) لتقديم الخدمة من خلال الشباك الواحد من خلال المركز التكنولوجي.

انشاء شباك مخصص بمقاسات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالمركز التكنولوجي.

انشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بأنواع الخدمات المقدمة بالمركز التكنولوجي في اطار من الشفافية والنزاهة.

انشاء استمارة استبيان لقياس مدى رضا المواطن عن الخدمات التي يتم تقديمها بالمركز التكنولوجي.

رفع كفاءة مستوى موظف الشباك بعمل دورات شهرية بصفة دورية شهرياً لتنشيط وتحديث المعلومات.