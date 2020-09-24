خبير حركات إسلامية: الإخوان ترى الشعب المصري "جاهل" والدولة "كافرة"

قال عمرو فاروق، الخبير والباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية ترى الشعب المصري "جاهل" والقيادات "كافرة"، وتسعى للتأثير النفسي على الدوائر المجتمعية وبعض فئات المجتمع من أجل استقطابها إلى مشروعها، موضحًا أن جماعة الإخوان تريد سحب الشعب المصري إليها من خلال ما تروجه من شائعات وتحاول تفكيك الظهير الشعبي للدولة المصرية.

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تريد استخدام حروب الجيل الرابع المتمثلة في الهاشتاجات من أجل إحداث فجوة بين المواطن والدولة المصرية، والنظام السياسي من خلال الشائعات.

وأشار الخبير والباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن الإخوان تسعى لهدم الدولة المصرية خلال تكثيف الشائعات والأكاذيب، موضحًا أن الجماعة الإرهابية تنظر للشعب المصري والدولة من خلال أدبيات التيار القطبي، فترى أن الشعب المصري جاهل، وأن الجيش والشرطة والنظام السياسي الحاكم كافر، وتحتم عليها إسقاطه.