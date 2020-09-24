مصادر من "الأهلي" لـ شريف عامر:  محمد يوسف الأقرب لتدريب الفريق

كشف الإعلامي شريف عامر ، إن مصادر داخل النادي الأهلي أوضحت لبرنامجه "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن إدارة النادي تواصلت مع المدرب محمد يوسف لاعب الأهلي السابق من أجل تولي مهمة تدريب الفريق.

وأضاف "عامر"، أن ذلك جاء بعد إعلان المدرب الحالي السويسري رينيه فايلر رغبته في الرحيل عن الأهلي، بعد أيام قليلة من محاولات رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب التجديد للمدير الفني السويسري.