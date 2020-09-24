خريج"مستقبلنا الرقمي": تعاقدت مع شركات في كندا وأمريكا وفرنسا والإمارات

حكى إسلام ناجي خريج مبادرة "مستقبلنا الرقمي" تفاصيل التحاقه بالمبادرة التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدريب 100 ألف شاب مصري.

وقال "ناجي" خلال لقائها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن عمره 33 عام وخريج أحد المعاهد الفنية الصناعية وحصل على كورسات أونلاين وكان يبحث عنها بشكل دائم ويتابع كل مبادرات التدريب المختلفة مشيرًا أنه حصل على كورس في مجال تطوير تطبيقات الموبايل.

وأشار إلى أعد "بروفايله" على منصة حرة عالمية وبعد 10 أيام حصل على فرصة عمل مع شركات في كندا وامريكا وفرنسا والامارات وبعمل معهم في تهيئة المواقع لمحركات البحث العالمية لتسويق منتجاتهم.