وزير الاتصالات: مبادرة "مستقبلنا رقمي" تستهدف الشباب بكل التخصصات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة "مستقبلنا رقمي"، تستهدف كل الشباب من كل التخصصات والخلفيات الدراسية، سواء كانوا طلاب أو خريجين يمكن أن يلتحقوا بالمبادرة من خلالها، يستطيع التخصص في واحدة من 3 تخصصات مطلوبة في سوق العمل سواء التسويق الرقمي أو التصميم، وبناء المواقع أو تحليل البيانات وعلومها.

وأضاف "طلعت" خلال لقاء ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الدراسة في المبادرة تكون بمنهج ممتزج، أي أن الطالب أو الدارس يتلقى التدريب من خلال الإنترنت ومجموعة من المحاضرات المسجلة التي يمكن أن يتابعها كما لو كان في فصل دراسي، ويقترن بهذا مجموعة من الخبراء للتواصل معهم لشرح ما قد يصعب عليه فهمه بنفسه.

وأشار إلى أنه يمكن للمتلقي اختيار الوقت المناسب للدراسة وبالمعدلات التي تناسبه، موضحا أن هذا التدريب ليس فقط تقني ولكن يقترن به تدريب هام وهو التدريب على مهارات سوق العمل الحر، والذي ينمو بمعدلات تصل لـ20% في السنة، وحجمه 36 مليار دولار في العام، وعدد المشتغلين به يزيد عن 6 ملايين شخص حول العالم، مطالبا الشباب بالتدرب على كيفية الالتحاق به.