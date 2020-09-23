فيديو.. وزير الاتصالات: زيادة سرعة الإنترنت الفترة المقبلة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نستهدف خلال المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة شبكة الإنترنت، زيادة سرعة الإنترنت خلال الشهور المقبلة وتقديم تغطية وخدمة أفضل لعدد أكبر من المواطنين، ومواجهة الأحمال المتوقعة على الشبكة المعلوماتية مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف خلال تصريحات صحفية أمس، ”أتطلع أن تشهد الشهور المقبلة تقدم جديد لمصر في سرعة الإنترنت علي المستوى العالمي بعد تقدمها ٦ مراكز خلال شهر أغسطس الماضي حيث خلال عام فقط ارتفعت متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر من 6.5 ميجابت - ثانية إلى نحو 31.4 ميجابت - ثانية بعد تنفيذ المرحلة الاولي لمشروع لرفع كفاءة الانترنت بتكلفة بلغت 30 مليار جنيه”