فيديو.. وزير الاتصالات: زيادة سرعة الإنترنت الفترة المقبلة

مع الإعلامى رامى رضوان @ramy__radwan أننا نستهدف خلال المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة شبكة الإنترنت، زيادة سرعة الإنترنت خلال الشهور المقبلة وتقديم تغطية وخدمة أفضل لعدد أكبر من المواطنين، ومواجهة الأحمال المتوقعة على الشبكة المعلوماتية مع بدء العام الدراسي الجديد. أتطلع أن تشهد الشهور المقبلة تقدم جديد لمصر في سرعة الانترنت علي المستوى العالمي بعد تقدمها ٦ مراكز خلال شهر أغسطس الماضى حيث خلال عام فقط ارتفعت متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر من 6.5 ميجابت - ثانية إلى نحو 31.4 ميجابت - ثانية بعد تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع رفع كفاءة الانترنت بتكلفة بلغت 30 مليار جنيه. #مصر_الرقمية