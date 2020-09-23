رئيس التحرير

محمود مسلم

فيديو.. وزير الاتصالات: زيادة سرعة الإنترنت الفترة المقبلة

كتب:

حسن عثمان
11:02 ص | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
وزير الاتصالات: زيادة سرعة الإنترنت الفترة القادمة

وزير الاتصالات: زيادة سرعة الإنترنت الفترة القادمة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نستهدف خلال المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة شبكة الإنترنت، زيادة سرعة الإنترنت خلال الشهور المقبلة وتقديم تغطية وخدمة أفضل لعدد أكبر من المواطنين، ومواجهة الأحمال المتوقعة على الشبكة المعلوماتية مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف خلال تصريحات صحفية أمس، ”أتطلع أن تشهد الشهور المقبلة تقدم جديد لمصر في سرعة الإنترنت علي المستوى العالمي بعد تقدمها ٦ مراكز خلال شهر أغسطس الماضي حيث خلال عام فقط ارتفعت متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر من 6.5 ميجابت - ثانية إلى نحو 31.4 ميجابت - ثانية بعد تنفيذ المرحلة الاولي لمشروع لرفع كفاءة الانترنت بتكلفة بلغت 30 مليار جنيه”

View this post on Instagram

مع الإعلامى رامى رضوان @ramy__radwan أننا نستهدف خلال المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة شبكة الإنترنت، زيادة سرعة الإنترنت خلال الشهور المقبلة وتقديم تغطية وخدمة أفضل لعدد أكبر من المواطنين، ومواجهة الأحمال المتوقعة على الشبكة المعلوماتية مع بدء العام الدراسي الجديد. أتطلع أن تشهد الشهور المقبلة تقدم جديد لمصر في سرعة الانترنت علي المستوى العالمي بعد تقدمها ٦ مراكز خلال شهر أغسطس الماضى حيث خلال عام فقط ارتفعت متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر من 6.5 ميجابت - ثانية إلى نحو 31.4 ميجابت - ثانية بعد تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع رفع كفاءة الانترنت بتكلفة بلغت 30 مليار جنيه. #مصر_الرقمية

A post shared by Amr Talaat عمرو طلعت (@amrtalaat) on

اقرأ المزيد:

وزير الاتصالات: مبادرة "مستقبلنا رقمي" تستهدف الشباب بكل التخصصات

وزير الاتصالات: خريج "مصر الرقمية" سيحصل على الماجستير من جامعة دولية

وزير الاتصالات: مصر تتقدم في سرعة الإنترنت شهريا

وزير الاتصالات: 600 مليون جنيه تكلفة "مستقبلنا رقمي".. 5100 طالب تخرج

فرصة تدريب تتبعها فرصة عمل.. 3 مبادرات من وزارة الاتصالات للشباب