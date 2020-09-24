حنان سليمان: دفعت ثمن التزامي وعدم تقديمي لتنازلات في الأعمال الفنية

قالت النجمة حنان سليمان، إن عائلتها كانت متحفظة على عملها في مجال التمثيل ولكنها دخلت في تحدي لتثبت لهم أن تستطيع أن تعمل دون تقديم تنازلات كبيرة ووضعت احترام الناس هدف أمامها.

وأضافت سليمان في لقائها مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة “CBC” أن فترة عدم عملها لفترة طويلة كسرتها ولكنها تجاوزت ذلك برحمة الله وتصالحت مع نفسها وذكرت أن سبب عدم إقبال المخرجين المنتجين عليها هو اتباعها للمثاليات وعملها في الأدوار التي تراها مناسبة فقط وهذا ما دفعت ثمنه فترة طويلة من عدم الظهور لكنها حاليا لا تلاحق على الأعمال المناسبة لعمرها.

وأشارت سليمان إلى أن زوجها توفى عام 1999 ولم تتزوج مؤكدة أن ظروف حياتها لم تسمح لها بالزواج مرة أخرى ولم يجذبها أحد رغم أنها عاطفية قائلة: "أنا بحب على روحي" وأنها شخصية "أوفر" في الحياة وهذا ليس تصنع منها فهي اتعامل على طبيعتها.

وتحدثت سليمان عن دراستها مشيرة أن مجموعها في الثانوية العامة هو الذي أجبرها على دخول معهد الفنون المسرحية حيث أن التنسيق وفر لها معهد فني تجاري لكنها رفضت لتحصل على بكالوريوس حيث أن كل زميلاتها سيحصلون على بكالوريوس مضيفة: "وكمان عشان اتجوز جوازة حلوة".