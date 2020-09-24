تطبيق نماذج محاكاة لصرف الأمطار بالإسكندرية

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فجر اليوم، تطبيق عدة نماذج محاكاة لاختبار أداء وكفاءة طلمبات الصرف الصحي، ومتابعة سرعة تصريف المياه بها، استعدادًا لاستقبال موسم الشتاء، وذلك بأهم النقاط الساخنة بالمحافظة بكوبري استانلي وسيدي جابر وأمام فندق أزور، ونفق كليوباترا شرق الإسكندرية ونفق قناة السويس وسط المدينة.

وجرى التأكد من جاهزية وكفاءة مولدات الكهرباء الاحتياطية المتواجدة في الأنفاق التي تم المرور عليها وتجريبها، والتأكد من توافر السولار الاحتياطي لها، حيث تعد تلك الأماكن من أكثر مناطق تجمع مياه الأمطار خلال موسم الشتاء.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن المحافظة تعمل على تطبيق عدة نماذج محاكاه مفاجأة خلال هذه الأيام، حيث تم تطبيق بعضًا منها خلال اليومين السابقين بأحياء المنتزه، واليوم تستكمل المحافظة أعمالها، استعدادًا للنوات الشديدة وموسم الأمطار المقبل، مؤكدًا ضرورة اختبار جاهزية كافة الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري والطلمبات بمحطات الرفع المختلفة على مستوى اﻹسكندرية، من خلال ضخ كميات كبيرة من المياه، للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة.

على الصعيد ذاته، شدد المحافظ على جميع المسؤولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كافة المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافطة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، علاوة على التنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعًا لانسدادها مرة أخرى، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون، وضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطن السكندري .