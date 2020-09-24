أسعار الذهب اليوم الخميس 24-9-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا بمحلات الصاغة اليوم، الخميس 24 سبتمبر، ليثبت المعدن النفيس عند نفس النقطة منذ نهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفي إطار الخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 935 و937 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 818 و820 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 701 و703 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و560 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا مع إغلاق تعاملات أمس، الأربعاء، وذلك بعد أن شهد خلال الفترة الماضية تذبذبًا في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية 820 جنيهًا.

وقال نجيب نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنّ تلك الفترة تشهد طرحا لكميات كبيرة من الذهب للبيع في السوق المصرية، ما أدى إلى انخفاض أسعار الذهب بشكل كبير خلال تلك الفترة، كما أنّه سجل في نهاية تعاملات اليوم مبلغ وقدره 17 جنيها، ما ساهم في جني الأرباح وعودة السوق المالية إلى طبيعته بشكل نسبي.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب أنّ المستثمرين سيحاولون معاودة شراء الكثير من الأطنان من الذهب خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "سنشهد ارتفاع في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة".

وأكد نجيب تذبذب أسعار الذهب، قائلًا إنّ انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الحالية غير مستقر، معتبرا الأمر خدعة للبورصات العالمية، التي تدفع الأسعار للتحرك حسب العرض والطلب.

وكان الدكتور وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، قال إنّ الذهب هو الملاذ الآمن الوحيد للجمهور من التراجع الاقتصادي، وذلك بعد أن شهد حالة من التذبذب في الأسعار، إلا أنّه يظل الملاذ الآمن لجميع المستثمرين عالميًا، خاصة بعد تدهور الاقتصاد بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

نصائح لمعرفة الذهب الأصلي من الصيني

وقدّم حسين عبدالصبور تاجر مشغولات الذهب في منطقة المهندسين، عدة نصائح للتفرقة بين الذهب العادي والصيني عند الشراء، في حديثه لـ"الوطن"، تمثلت في أنّه عند شراء مشغولات ذهبية يجب أن تكون من مكان مضمون، مثل "محل معروف في المنطقة"، إضافة إلى حصول العميل على فاتورة صحيحة، ويجب أن تحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على رقم السجل التجاري، رقم البطاقة الضريبية، الفاتورة بها سيريال نمبر، الفاتورة أصل وضهر "مكربنة".

وحذّر تاجر مشغولات الذهب من الشراء أون لاين، فبيع المشغولات الذهبية أونلاين، يعرض صاحبها للنصب، إذ يجري إرسال مشغولات ذهبية صينية على أنّها أعيرة، كما لا يمكن الحصول على فاتورة، ويجب أن يتأكّد العميل عند اختيار المشغولات الذهبية من الدمغة على المجوهرات والذهب، وهي تتم من مصلحة الدمغة والموازين، وهي عيار 24، 21، 18، فضلًا عن أنّه يوجد أيضا أعيرة أخرى، لكنها غير منتشرة بصورة كبيرة.