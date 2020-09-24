عاجل.. انخفاض أسعار الذهب 6 جنيهات

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرًا في بداية معاملات اليوم الخميس، في أسواق المال، بمقدر 6 جنيهات في العيار، ليسجل عيار 24 مبلغ 938 جنيهًا للجرام، مقابل 944 جنيهًا أمس الأربعاء .

وسجّل عيار 21 مبلغ 820 جنيهًا للجرام، مقابل 826 جنيهًا في معاملات أمس، كما سجل عيار 18 مبلغ 703 جنيهات للجرام مقابل 705 جنيهات أمس.

وارتفعت أسعار الذهب في نهاية معاملات أمس الثلاثاء، في أسواق المال، وذلك بعد أن شهد خلال الفترة الماضية تذبذبًا في الأسعار بن الارتفاع والانخفاض.

كانت أسعار الذهب شهدت الأثنين الماضي ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهات عقب تراجعًا بقيمة 22 جنيها، في نهاية تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية الأحد الماضي .

عالمياً انخفض الذهب صباح اليوم الخميس لأدنى مستوياته في أكثر من شهرين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1851.51 دولار للأوقية (الأونصة)، ليواصل النزول للجلسة الرابعة، وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ أدنى مستوياته منذ 22 يوليو عند 1847.99 دولار.