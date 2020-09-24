"الصحة" توافق على إجراء تحليل كورونا للسياح قبل مغادرتهم مصر

قال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إن وزارة الصحة وافقت على إجراء تحليل "pcr" للكشف عن فيروس كورونا المستجد للأجانب ممن يحملون تأشيرة سياحية، والذين يرغبون فى إجراء هذا التحليل قبل مغادرة الأراضي المصرية مقابل 30 دولارًا.

وشدد "العاصي"، خلال المنشور الذى أرسله لغرفة المنشآت الفندقية، على ضرورة تقديم السائحين القادمين من الخارج بغرض زيارة مدينتي الأقصر وأسوان ما يفيد باجراء تحليل "pcr" الخاص بكورونا، على أن تكون نتيجته سلبية.

ومن جهته، قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، إن قرار وزارة الصحة بالسماح للسياح بإجراء تحليل "pcr" قبل مغادرتهم لمصر يهدف إلى التأكيد على أن المقصد السياحي المصري خالٍ من فيروس كورونا، فضلًا عن قطع الطريق على بعض السياح الذين يدعون إصابتهم بالأمراض خلال تواجدهم بالمقاصد السياحية بغرض رفع قضايا تعويض.

وأضاف لـ"الوطن"، أن مصر تطبق إجراءات احترازية ووقائية داخل المنشآت السياحية والفندقية تتفوق به على ما أوصت به منظمة الصحة العالمية لمجابهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك نحو 300 ألف سائح زاروا مصر منذ يوليو الماضي، وحتى الآن لم يُصب أي فرد منهم بفيروس كورونا.

"عثمان": السياحة ستنتعش فى الصعيد منتصف أكتوبر

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة، أنه تم السماح للسائحين الوافدين لمطار الأقصر عبر رحلات طيران "شارتر" بإجراء تحليل "pcr" الخاص بكورونا بالمطار، أسوة بما يتم بمطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا، مشيرًا إلى أن الحركة السياحية الوافدة للأقصر وأسوان ستشهد تسجيل نسب إشغال جيدة بداية من منتصف شهر أكتوبر المقبل وذلك بعد عودة الرحلات النيلية.

ولفت إلى أن هناك العديد من الدول مثل كوريا واليابان وبعض دول أمريكا اللاتينية وعدد من الدول الأوربية، أعلنت تسيير رحلات لمصر خلال الفترة المقبلة.

وكانت سلطة الطيران المدنى قد أكدت السماح للسياح القادمين إلى مطارات الغردقة وشرم الشيخ وطابا ومرسى علم بإجراء تحليل كورونا بالمطار مقابل 30 دولارًا.