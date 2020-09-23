خبراء السياحة: فرنسا ستشجع ألمانيا وبريطانيا على استئناف الرحلات لمصر

رحب خبراء السياحة بقرار عودة السياحة الفرنسية إلى المدن الشاطئية المصرية بداية من الشهر المقبل، ووصف هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية القرار الفرنسي بالجيد جدا حيث سيشجع غيرها من دول الاتحاد الأوروبي كألمانيا وبريطانيا وإيطاليا على استئناف رحلاتهم لمصر خاصة أن فرنسا عضو مؤثر في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف لـ"الوطن" أن عودة الرحلات الفرنسية دليل جديد على أمان المقصد السياحي المصري صحيا خاصة أن فرنسا من الدول التي تهتم بصحة مواطنيها ولا تسمح لهم بالسفر إلا بعد تأكدها من أن الدول التي سيتوجهون إليها آمنة.

وتوقع الشاعر أن تكون حركة السياحة من فرنسا إلى مصر تدريجية خاصة أن السياح الفرنسيين ليسوا من هواة السياحة الشاطئية والترفيهية بل يعشقون السياحة الثقافية والأثرية.

وأوضح أن كافة الفنادق المصرية بالمدن السياحية الشاطئية خاصة شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم جاهزة لاستقبال السياح الفرنسيين، مشيرا إلى أن الفنادق المصرية تطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتوافق مع تعليمات منظمة الصحة العالمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن جهته قال علي غنيم عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إن عدد السياح الفرنسيين الذين زاروا مصر خلال 2019 تجاوز الـ600 ألف سائح، متوقعا أن تكون الحركة الوافدة من فرنسا خلال الشهور المتبقية من العام الحالي ضعيفة للغاية في ظل بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا بأوربا ووجود تخوفات حاليا من السفر خارج الدول لحين إيجاد مصل أو علاج لفيروس كورونا.

وأشار غنيم إلى أن عودة الرحلات الفرنسية هامة جدا حاليا في وقت تعاني فيه الفنادق المصرية من ضعف شديد في نسب الإشغال نتيجة توقف السياحة الداخلية وتراجع أعداد السياح الأوكرانيين حاليا، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة لمصر لن تعود لمعدلاتها الطبيعية قبل شهر مارس من العام المقبل.