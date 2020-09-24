محمد رمضان ينتهي من تسجيل أغنية "الدبابة" خلال يومين

يواصل الفنان محمد رمضان، العمل على أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم "الدبابة"، ويسخر فيها من الفنان أحمد الفيشاوي، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة.

ومن جانبه، أوضح أحمد نافع مؤلف الأغنية، لـ"الوطن"، أن كلمات الأغنية لم تنتهِ بعد، حيث تُجرى جلسات عمل بحضور محمد رمضان، بشأن الاستقرار على النسخة النهائية منها، وتسجيلها على الفور، ومن المُقرر طرحها الأسبوع المقبل.

أغنية "دبابة" من غناء محمد رمضان، وكلمات أحمد نافع وحمودي مزيكا، وألحان إسلام الأبيض، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وكانت الأزمة بين الفنان محمد رمضان والفنان أحمد الفيشاوي، اشتعلت خلال الساعات الماضية بعد أن أطلق رمضان أغنية بعنوان "الدبابة" يسخر فيها من الفيشاوي بذكر اسمه.

بداية الأزمة كانت من الفنان أحمد الفيشاوي منذ أيام حين صرح لـ"الوطن"، بأنه يُقدم أغنية "نمبر 2" بشكل كوميدي، مضيفاً: "أصل فن الراب قائم على سخرية أحد مطربيه من آخر أو توجيه شتيمة له أو التقليل منه، وهو ما نسميه في مهنتنا لعبة الراب، ولكن أغنيتي لا تتضمن أي شتيمة لرمضان أو إساءة إليه".

وأوضح أنه يستعد لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، حيث سيتولى إخراجه في أولى تجاربه الإخراجية.

وكان رد رمضان عليه خلال حواره في برنامج "The insider"، أنَّه لا أحد يمكنه السخرية من لقب "نمبر وان"، لأنه حلم الجميع.

وتابع: "محدش يقدر يتريق على نمبر وان، ده حلم كل إنسان في العالم، أي شخص يتمنى إنه يكون نمبر وان في كل مجال".

أما المفاجأة، كانت مع طرح رمضان برومو جزء أغنيته الجديدة "الدبابة" والتي سخر فيها من الفيشاوي قائلا: "رقم واحد مش تو ميخصنيش ظروفك.. واخد قراري ولازم أكسب أي فورة.. مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

فرد عليه الفيشاوي في تصريح لـ"الوطن": "أنا مش قابل اعتذاره.. بس كده".

كان رمضان طرح أغنية "نمبر وان" بطريقة الفيديو كليب في يونيو 2018 عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات شندي وكانكا، وألحان شندي، وأخرجها حسام الحسيني، وقد تجاوز عدد مشاهديها حاجز الـ 158 مليون مشاهدة.