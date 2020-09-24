رئيس ميناء دمياط يبحث أوجه التعاون مع شركة النيل الوطنية للنقل النهري

استقبل اللواء بحري أركان حرب وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اليوم، اللواء إمري عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة النيل الوطنية للنقل النهري، واللواء مصطفى صميدة، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، في زيارة تهدف إلى بحث تطوير التعاون بين الجانبين، ودراسة كيفية تعظيم دور الشركة في نقل مختلف أنواع البضائع بواسطة وحداتها عبر المحطة النهرية بميناء دمياط، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء للتشغيل وعدد من قيادات الهيئة ومديرو العموم.

وثمن "عوض" التطوير المستمر الذي تقوم به الشركة لوحداتها النهرية، وكذلك التنافسية في تسعير خدمة النقل مما كان له بالغ الأثر في النجاح التي حققته في جذبها العديد من العملاء.

من جهته، أشاد رئيس إدارة شركة النيل، بتوافر البنية الأساسية للنقل النهري بميناء دمياط، مما يعطيه ميزة تنافسية كونه ميناء متعدد الوسائط، كما أشاد بنجاح هيئة ميناء دمياط في التنسيق المستمر والدائم مع جميع الجهات ذات الصلة بعملية نقل البضائع عبر نهر النيل ، متمنيًا استمرار التعاون بين الجانبين وتطويره بما يتفق مع التوجه العام بتعظيم المنقول من البضائع عبر نهر النيل لما لذلك من مميزات عديدة.

كما أوضح أن الشركة على استعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتشجيع كافة الشركات المتعاملة مع ميناء دمياط على زيادة استخدامها للنقل النهري عبر الميناء.

وتوجه الحضور إلى محطة النقل النهري بالميناء لمتابعة اكتمال عملية شحن عدد من الوحدات النهرية التابعة للشركة بالقمح قبل مغادرتها الميناء متجهة إلى صوامع إمبابة.