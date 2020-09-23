رئيس جامعة دمياط يتفقد مقر كلية الطب البشري

تفقد، اليوم، الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة مقر كلية الطب البشري، بحرم الجامعة الجديد، وذلك لوضع اللمسات النهائية الخاصة بتخصيص المكاتب لقيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري، وكذلك المعامل المخصصة لمختلف الأقسام بالكلية.

يُذكر أنه صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1494 لسنة 2020 الخاص بإنشاء كلية الطب البشري بالجامعة، ومن المتوقع دخولها العملية التعليمية العام الجامعي 2022/2021 عقب الانتهاء من تجهيز المعامل بالأجهزة اللازمة.

وفي شأن آخر، وبمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد 2021/2020، وجه رئيس الجامعة بضرورة اتباع خطة الإجراءات الاحترازية فيما يخص توزيع أعداد الطلاب بالشكل الذي يضمن الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، وكذلك نشر إجراءات وقواعد دخول الطلاب على مواقع الكليات المختلفة.

كما تفقد أيضاً أعمال تشطيبات المرحلة الثالثة المكونة من عدد 4 مدرجات مركزية بسعة معيارية 850-1000 طالب لكل مدرج، حيث انتظمت أعمال تركيب بنشات المدرجات وباقي أعمال التشطيبات.