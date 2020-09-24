فيديو.. مقتنيات أحمد زكي بمكتبه في الهرم قبل جردها

قال المستشار بلال عبدالغني، محامي رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي، إن جميع مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي ستُنقل من مكتبه بالهرم إلى شقة المهندسين، تمهيدًا لجردها وترتيبها من جديد.

واستعرض "عبدالغني" لـ"الوطن" المقتنيات الموجودة بالمكتب، والتي تضم مجموعة من الجوائز التي حصل عليها، وبعض الملابس الذي ظهر بها في السينما، فضلًا عن الصور والأنتيكات، موضحًا أن هذه الشقة بيعت قبل شهور مقابل 850 ألف جنيه.

وكان بلال عبدالغني قد نفى ما تردد على مدار الشهور الماضية، بشأن بيع شقة الفنان أحمد زكي، في منطقة الهرم، والذي كان يتخذ منها مكتبه الخاص، بالمقتنيات التي كانت موجودة بها، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأكد "عبدالغني"، في تصريح سابق لـ"الوطن" أنه تم بيع الشقة فقط، دون أي مقتنيات، وهو ما ثُبت في عقد البيع، مقابل 850 ألف جنيه، إذ أنه تم حفظ المقتنيات في غرفة خاصة من الشقة، دون تعرضها للإهمال أو عدم تصرف المُشتري الجديد، ومن المُقرر نقلها بشكلٍ كامل، إلى شقة المهندسين، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وحصلت "الوطن"، على صورة من عقد بيع شقة الفنان الراحل، والذي تم بين رامي بركات، ومحمد هندي، مقابل 850 ألف جنيه، وهي مكوّنة صالة وغرفة بباب أكورديون، و2 غرفة نوم، وحمام ومطبخ، على مساحة 156 مترًا مربعًا.

وأوضح بلال عبدالغني، أن موكله هو الوريث الشرعي لهيثم أحمد زكى، استخرج إعلام وراثة بذلك الأمر، كما حصل على فتوى من الأزهر الشريف، بأن "رامي" هو الوريث الوحيد له، طبقًا للشريعة الإسلامية، ووفقًا لـ"ميراث الكلالة"، مُعربًا عن استيائه الشديد من الكلام الذى أثير مؤخرًا عبر الفضائيات بأن موكله ليس وريثاً شرعياً لـ"هيثم".