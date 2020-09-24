6595 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 6 آلاف و595 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليون و128 ألفا و836 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الخميس، بأنّ الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 1050 من الإصابات الجديدة في العاصمة الروسية موسكو و215 إصابة في مدينة سان بطرسبورج خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف البيان، أنّ 6 آلاف و130 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس التاجي، ليبلغ إجمالي المتعافين 929 ألفا و829 شخصا.

وأوضح بيان المركز، أنّه تم تسجيل 149 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي في عموم روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات 19 ألفا و948 شخصا.

يُذكر أن روسيا أجرت حتى الآن أكثر من 43.6 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا.