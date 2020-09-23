"الصحة" تعلن ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا إلى 89%

كشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة وصول نسبة الشفاء من الفيروس، إلى مايقرب من 89%.

وقالت الدكتورة جيهان العسال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن أعداد فيروس كورونا في مصر، وصلت لمرحلة الثبات.

وشددت العسال في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، على المواطنين، بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة مع دخول فصل الشتاء، والتشابه الكبير بين أعراض الفيروس والإنفلونزا الموسمية، لافتة إلى أهمية أخذ مثل الإنفلونزا الموسمية للصغار، للوقاية من التعرض للإصابة بالإنفلونزا.

ونصحت "العسال" المواطنين، بارتداء الكمامات، والحفاظ علي التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة، والبعد عن التجمعات، خاصة كبار السن والحوامل، وفي حالة ظهور أي عرض من أعراض الفيروس، ضرورة الذهاب إلى المستشفى.

وأكدت أننا مازلنا في الموجة الأولى لفيروس كورونا، لافتة إلى أن التعايش مع الفيروس ليس التهاون وتوافر المصل لا يعني التخلص النهائي من الفيروس، بل لابد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وقالت الوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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