 مجلس جامعة القاهرة يعتمد استراتيجية العام الدراسي الجديد 2020

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها اعتماد استراتيجية الدراسة بالكليات في العام الدراسي الجديد، وإنشاء منظومة امتحانات إلكترونية عالية التقنية وتحقيق مفهوم التقويم المستمر، وتجهيز المقررات لرفعها على المنصة التعليمية الإلكترونية للجامعة، وخطة تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، وتطوير منهجيات الرسائل العلمية في الماجستير والدكتوراه.

اعتماد خطة التسكين بالمدن الجامعية وطالبان فقط بكل غرفة حفاظًا على سلامتهم

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، ما تم إنجازه على طريق التحول للجامعة الذكية Smart University، إذ إنّ جامعة القاهرة أول جامعة مصرية تضع في خطتها استهداف مفهوم الجامعة الذكية Smart University في أغسطس 2017، وأول جامعة يتم اعتماد لوائح كلياتها في التدريس والامتحانات لتصبح بنظام التعليم الإلكتروني الذي يجمع بين التعليم عن بُعد والتعليم الحضوري المباشر.

وناقش مجلس جامعة القاهرة، تجهيز مقررات الفصل الدراسي الأول لرفعها على المنصة التعليمية الإلكترونية للجامعة، ويصل عددها إلى 7 آلاف مقرر في مرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا.

كما ناقش المجلس إعداد منظومة متكاملة للامتحانات الإلكترونية وبنوك أسئلة الامتحانات الموضوعية. وقرر المجلس بالإجماع ضرورة وجود منظومة امتحانات إلكترونية عالية التقنية وتحقيق مفهوم التقويم المستمر، واستحداث عدد كبير من البرامج الدراسية في الكليات بنظام الساعات المعتمدة والمميزة.

الخشت: منظومة امتحانات إلكترونية عالية التقنية وتحقيق التقويم المستمر واستحداث برامج جديدة

واعتمد مجلس الجامعة، استراتيجية الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد، ويكون حضور الفرق الدراسية في الكليات بالتبادل، والدراسة لطلاب الكليات النظرية مقسمة بنسبة 50% حضورًا مقابل 50% محاضرات عن بُعد، ولطلاب الكليات العملية نسبة 60% حضورًا مقابل 40% محاضرات عن بُعد، مع منح الكليات مرونة في تعاملها مع هذه النسبة عند التطبيق طبقًا لظروف كل كلية وسعة قاعاتها ومعاملها؛ ومراعاة ألا تزيد كثافة الطلاب في المدرجات عن 50% من طاقتها الاستيعابية، وأن يتم إعداد جداول المحاضرات الحضورية وجداول المحاضرات Online وإعلانها قبل بدء الدراسة.

إعداد الجداول الدراسية للمحاضرات المباشرة وعن بعد وإعلانها تفصيليًا قبل بدء الدراسة

ووجّه الدكتور محمد الخشت، بصرف مكافآت كبيرة لأعضاء هيئة التدريس الذين ينتهون من إعداد المقررات الدراسية إلكترونيًا ورفعها على منصة الجامعة، في إطار دعم الكليات للتحول إلى نظام شامل للتعليم الإلكتروني، وتحول الجامعة إلى جامعة من الجيل الثالث.

وأكد أنّ الجامعة تستكمل حاليا البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيق نظام التعليم الإلكتروني في كل برامجها الدراسية، وأنّ سرعة الإنترنت داخل الجامعة ستصل خلال الأسابيع المقبلة إلى المعدل العالمي.

كما استعرض مجلس جامعة القاهرة، خطة تسكين الطلاب بالمدن الجامعية وفقًا للإجراءات الاحترازية بحيث لا يزيد عدد الطلاب في الغرفة الواحدة على طالبين فقط، أيًا كانت سعة الغرفة.

استكمال البنية التحتية التكنولوجية للجامعة وسرعة الإنترنت تصل للمستويات العالمية خلال أسابيع

وأشار الدكتور محمد الخشت إلى توسع جامعة القاهرة في دعم الطلاب غير القادرين، موضحًا أنّه سيتم عمل مكتب آخر للتكافل الاجتماعي للطلاب غير القادرين داخل الحرم الجامعي إلى جانب المكتب الموجود حاليا بالمدينة الجامعية، إضافة إلى تخصيص موظف من رعاية الشباب بكل كلية يكون مسؤولًا عن ملف التكافل الاجتماعي داخل الكلية.