معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2020

استقبلت، صباح اليوم، معامل تنسيق جامعة القاهرة، بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الثالثة للعام الدراسي الجديد 2020- 2021.

وتستمر معامل تنسيق الجامعة في العمل طوال فترة التنسيق بالمرحلة الثالثة، حيث تضم 320 جهاز حاسب آلي حديث، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت.

جامعة القاهرة: مستشفى الطلبة تُجري الكشف الطبي لطلاب "البيطري"

كما استقبلت مستشفى الطلبة بالجيزة، صباح اليوم، الطلاب الجدد بكلية الطب البيطري لإجراء الكشف الطبي لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه بالاستعداد الكامل لنجاح معامل التنسيق الثلاثة، في استقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة، كما وجه بتذليل العقبات التي تقابل الطلاب أثناء الكشف الطبي، وتعدد عيادات الكشف وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، وتوفير سبل الراحة لهم، مع تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنع الطلاب من الدخول بدون ارتداء الكمامة الواقية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات لتجنب الزحام والتكدس.

وقال السيد عطا، المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّه يجرى الآن الإعداد لإعلان نتائج مرحلة تقليل الإغتراب، موضحاً أنَّ سبب تأخير الإعلان عنها حتى الآن هو كثرة عدد المتقدمين لإجراء عملية تقليل الإغتراب، مؤكّداً أنَّه لن يتمّ الإعلان عن نتائج المرحلة الثالثة للتنسيق دون الانتهاء من تسجيل طلاب مراحلها كاملة.

"عطا": 60 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثالثة

وأعلن المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أنَّ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 60 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020-2021.

وأكّد رئيس قطاع التعليم انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفَّا أنَّه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي "الكمامة"، حيث لن يسمح لأي طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.