شروط تنازل رامي بركات عن مقتنيات أحمد زكي: مش عايزها تتركن في المخازن

كشف المستشار بلال عبد الغني، محامي رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عن شروط تنازل موكله عن مقتنيات الفنان أحمد زكي لصالح وزارة الثقافة، وعرضها في متحف خاص يحمل اسمه.

وقال "عبد الغني" لـ"الوطن" إن "رامي" لن يتنازل عن المقتنيات إلا في حال وجود مكان خاص ومميز لإنشاء متحف يضم اسم أحمد زكي ونجله "هيثم"، متابعًا: "رامي حريص على أن يضع جزءً من ملابس هيثم أخوه في المتحف، مثل الجوائز التي حصل عليها، وملابس الشخصيات التي قدّمها في أعماله الفنية مثل كلبش والأنتيكات التي كانت موجودة في الشقة الذي توفي فيها".

وأضاف بلال عبد الغني: "نتمنى توفير مكان خاص بالمتحف، يليق بالفنان أحمد زكي ومكانته الفنية وجمهوره"، متابعًا: "مش عاوزين نسلم المقتنيات وتتركن في المخازن دون الاستفادة منها"، مؤكدًا أن الدكتورة إيناس عبد الدايم، قدمت له وعدًا بتوفير مكان على مستوى عالٍ من التميز وتخصيه لإنشاء المتخف: "الوزارة حريصة على الأمر ده قبل أي شخص آخر".

في سياق متصل، قال بلال عبد الغني، إن جميع مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي ستُنقل من مكتبه بالهرم إلى شقة المهندسين، تمهيدًا لجردها وترتيبها من جديد.

واستعرض "عبد الغني" لـ"الوطن" المقتنيات الموجودة بالمكتب، والتي تضم مجموعة من الجوائز التي حصل عليها، وبعض الملابس الذي ظهر بها في السينما، فضلًا عن الصور والأنتيكات، موضحًا أن هذه الشقة بيعت قبل شهور مقابل 850 ألف جنيه.

وكان بلال عبد الغني، قد نفى ما تردد على مدار الشهور الماضية، بشأن بيع شقة الفنان أحمد زكي، في منطقة الهرم، والذي كان يتخذ منها مكتبه الخاص، بالمقتنيات التي كانت موجودة بها، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأكد "عبدالغني"، في تصريح سابق لـ"الوطن" أنه تم بيع الشقة فقط، دون أي مقتنيات، وهو ما ثُبت في عقد البيع، مقابل 850 ألف جنيه، إذ أنه تم حفظ المقتنيات في غرفة خاصة من الشقة، دون تعرضها للإهمال أو عدم تصرف المُشتري الجديد، ومن المُقرر نقلها بشكلٍ كامل، إلى شقة المهندسين، خلال الأيام القليلة المُقبلة.