القائمة الوطنية للجيزة تلتقط صورا تذكارية في الثالثة عصرا

يستقبل ائتلاف "دعم مصر" في مقره بالتجمع الخامس، في الثالثة من عصر اليوم، مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع الجيزة، لالتقاط الصور التذكارية، استعدادًا لتقديم أوراق ترشحهم لخوض الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب 2020.

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، المرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر عن محافظة الجيزة، إنّ المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حصلت على كثير من حقوقها، ونأمل في المرحلة المقبلة أن نساهم في تفعيل والاهتمام بالقضايا التي تهم المرأة والأسرة المصرية.

وأضافت الشوباشي، لـ"الوطن": "مفيش عظيم في العالم كان يمكن أن يوجد في الحياة إلا وخلق من رحم المرأة، والانتخابات البرلمانية التي انطلق قطارها ستشهد زخمًا كبيرًا ومشاركة فعال للنساء المرشحات، سواء على مستوى المقاعد الفردية أو القائمة الوطنية".

وتضم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب عن قطاع الجيزة: علاء عابد، أحمد سعد الدين، عبدالوهاب خليل، نافع عبدالهادي، محمد صلاح أبوهميلة، سعد الجمال، أيمن أبوالعلا، مصطفى بكري، هند رشاد، كريم درويش، مايسة عطوة، صبورة السيد، ماهيتاب محمد، سحر الجزار، غادة حسن، ابتهاج الطوخي، ألفت كامل، وفريدة الشوباشي.

ووفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، سيتم الإعلان عن كشوف أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2021، بالنظامين الفردي والقائمة معا ممن تم قبول أوراق ترشيحهم الأحد المقبل، وذلك عقب إغلاق لجان تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب.

ويشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.