التضامن توضح المسئول عن تحديد هوية الطفل المعثور عليه وشروط الكفالة

قالت وزارة التضامن الإجتماعى، إن أقسام ومراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، هى المسئولة عن تحديد هوية الأطفال المعثور عليهم، وذلك ردا على أحد الأسئلة الموجهة للوزارة حول كفالة الأطفال بالأسر البديلة على الموقع الرسمى للوزارة .

وأكدت التضامن، أن وكيل النيابة يقوم بتغيير البيانات المثبتة بمعرفة الشرطة تحقيقا لمصلحة الطفل.

11 ألفا و500 طفل بالأسر البديلة داخل نطاق الجمهورية

من جانبها، قالت اللواء الدكتورة هبة أبو العمايم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش، إن عدد الأطفال الموجودين بالأسر البديلة داخل نطاق الجمهورية 11 ألفا و500 طفل، إضافة إلى 200 طفل بالأسر البديلة خارج مصر يتم متابعتهم من خلال الخارجية المصرية.

وأضافت مستشارة وزيرة التضامن لـ"الوطن"، أن إجمالي الأطفال بدور الرعاية 10 آلاف و507 أطفال تقريبًا، لافتة إلى أن مراكز الصحة تستقبل الأطفال المعثور عليه بالحبل السرى من سن يوم، ثم يلتحقون بمؤسسات الرعاية الإجتماعية من سن 90 يومًا، مؤكدة أن أي انتهاك أو تعدٍ أو إساءة يتم تحويلها إلى النيابة العامة على الفور، وفى نفس اليوم، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي متعدٍ.

شروط كفالة الأطفال بالأسر البديلة

وحددت التضامن عدة شروط لـ كفالة الأطفال، هي:

- أن تكون ديانة الأسرة هي ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين.

- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي، وذلك بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة، وأن يكون قد مر على زواجهما ثلاث سنوات على الأقل، وألا يقل سن كلا منهما عن خمسة وعشرين سنة، ولا يزيد على ستين سنة.

- يجوز للجنة الأسر البديلة الإعفاء من شرط استمرار الزواج لمدة ثلاث سنوات على الأقل في حالة ثبوت العقم الدائم لأحد الزوجين.

- يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال، إذا ارتأت اللجنة صلاحيتهن لذلك.