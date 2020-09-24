"التضامن": 2.44 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة" حتى منتصف سبتمبر

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ عدد المستفيدين من تكافل وكرامة يتجاوز 3.6 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون نسمة، مشيرة إلى أنَّ إجمالي الدعم النقدي يزيد على 18 مليارات ونصف سنويًا، بمتوسط مليار ونصف شهريًا.

وأشارت "التضامن"، وفق تقرير صادر عنها اليوم، إلى أنَّ مستفيدي الدعم "تكافل" بلغ 2 مليون و44 ألفًا و734 شخصًا، حتى منتصف سبتمبر الجاري مقابل مليونين و17 ألفًا و889 أسرة في أغسطس، في حين سجل الدعم النقدي "كرامة" مليون و240 ألفًا و968 جنيهًا مقابل مليونا و185 ألفًا و721 أسرة عن الفترة نفسها من الشهر السابق.

وسجل عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي 398 ألفًا و841 جنيهًا حتى منتصف سبتمبر مقابل 290 ألفًا و750 مستفيدًا في منتصف أغسطس، وتشمل مظلة الضمان الإجتماعي الفئات الموجودة في المجتمع، اعتبارًا من الأطفال حتى عمر الشيخوخة، ويصرف المعاش للمرأة والرجل، وهناك فئات بعينها تستحق هذا المعاش ككبار السن والأسر الفقيرة وغير القادرة.

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ الدراسات التي قيمت أثر البرنامج أوضحت أنَّ أهم مميزات البرنامج تتمثل في:

- تكوين قاعدة بيانات قومية للفقر.

- تعزيز الربط الشبكي بين الوزارات.

- الميكنة الكاملة لمنظومة الدعم النقدي.

- تطوير قدرات أكثر من 68 ألفًا من العاملين بالحكومة.

2.26 مليون طفل من أسر "تكافل وكرامة" مسجلين بالمدارس

وأكّدت وزارة التضامن، أنَّ "تكافل وكرامة" يعد البرنامج الأكثر تأثيرًا على تنمية الأسر الأكثر فقرًا، حيث أسهم في خفض معدلات الفقر ونجح في رفع مستوى الإلتحاق بالدراسة، مشيرة إلى أنَّ هناك 2.26 مليون طفل من أسر تكافل وكرامة مسجلين بالمدارس و2.15 مليون طفل في المرحلة العمرية من سن يوم إلى سن 6 سنوات يتمّ تغطيتهم بالرعاية الصحية، كما أسهم في دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة فهناك 28% من بطاقات البرنامج تمّ توجيهها للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنَّ 10% من المستفيدين من المسنين فوق 65 سنة.