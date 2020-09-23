"التضامن" تعيد تشغيل 1900 حضانة مع بدء الدراسة: بشرط الالتزام بتدابير كورونا

قال مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي، إنَّ الباب مفتوح أمام أصحاب الحضانات للتقدم لإعادة فتحها مع تأكيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلًا: "اللي جاهز يمضي على الإقرار يفتح"، متوقعًا زيادة أعداد الحضانات تزامنًا مع بدء الدراسة.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ عدد الحضانات التي تمّ إعادة فتحها حتى الآن بلغ 1900 حضانة من أصل 15 ألف حضانة، مع تأكّيد التزام الحضانات بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أنَّ نسبة التزام الحضانات بتطبيق الإجراءات الاحترازية تتخطى 98% على مستوى المحافظات.

ولفت المصدر، إلى أنَّه تمّ تكليف فرق من الإدارات المختلفة بالوزارة لإعداد تقارير المتابعة والتفتيش على الحضانات لضمان الالتزام بشروط إعادة التشغيل، وذلك بعد أن نفذت الوزارة دورات تدريبية عبر تطبيقات التواصل الإلكتروني لكل مديري إدارات الأسرة والطفولة على مستوى الجمهورية، وعدد من العاملين بالإدارات المختلفة لتأهيل المراقبين على فتح الحضانات وتوحيد معايير الإشراف والتقييم.

تخفيض عدد الأطفال حسب السعة الاستيعابية لـ80%

يُشار إلى أن شروط إعادة فتح الحضانات تتضمن ما يلي:

- وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى.

- تخفيض عدد الأطفال حسب السعة الاستيعابية طبقًا لما ورد بالترخيص لـ80% فقط حفاظًا على التباعد الاجتماعي.

- التزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد، ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا.

- عدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بـڤيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.

كما شملت الإجراءات:

- منع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.

- ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين.

- السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون)، والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

إخلاء الحضانة وغلقها أسبوع حال حدوث أي إصابة

وتضمنت الإجراءات أيضا؛ ضرورة تخصيص غرفة لـ العزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومتابعة المخالطين، للتأكّد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى، ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة، وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، فيما يراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين القائمين.