طرح 939 وحدة سكنية مدعمة بـ3 مناطق للشباب في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، طرح 939 وحدة سكنية بنظام القرعة العلنية، وتشمل 528 وحدة سكنية بمنطقة أبراج طوسون بأبي قير، وتبلغ ثمن الوحدة 110 ألف جنية نصف تشطيب، و394 وحدة سكنية بمنطقة الكيلو 26 كاملة التشطيب ، و17 وحدة سكنية بمنطقة أم زغيو كاملة التشطيب، وتبلغ ثمن الوحدة 65 ألف جنيه، وتبلغ مساحة جميع الوحدات 63 م، مع وجود إمكانية تقسيط ثمن الوحدات على فترة تصل إلى 20 سنة بفائدة بنكية بسيطة تسهيلاً للشباب.

جاء ذلك خلال تسليم المحافظ عقود 48 وحدة سكنية بإسكان طوسون، والتي كانت قد أجريت القرعة الخاصة بهم يوليو من العام الماضي، وتم إنهاء كافة المستندات والإجراءات البنكية الخاصة بهم، بحضور محمد حيدر مدير بنك التنمية الصناعية، والمسؤولين من الجهات المعنية.

وأكد الشريف، أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة دعم الشباب وتوفير حياة كريمة لهم، فقد تقرر فتح باب الحجز للوحدات السكنية المدعومة للشباب من الدولة لمدة شهر بداية من 1 أكتوبر 2020 حتى 31 أكتوبر المقبل، ومن المقرر إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين في 1 ديسمبر المقبل باستاد الإسكندرية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن شروط التقدم للوحدات السكنية تشترط أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الإسكندرية، ولا يقل عن 20 عاماً ولا يزيد على 20 سنة، وألا يكون في حوزة المقدم سواء الزوج أو الزوجة شقة تمليك أو إيجار قديم، ولا يجوز للأسرة حجز أكثر من وحدة سكنية (الزوج أو الزوجة)، وسداد مقدم حجز الوحدة السكنية وقدره (خمسة آلاف جنيه)، وإحضار إيصال كهرباء أو مياه أو غاز مدوناً به محل الإقامة ومطابق لبطاقة الرقم القومي، وسيتم سحب الوحدة السكنية المخصصة عن طريق القرعة العلنية بعد 3 أشهر من تاريخ إجراء القرعة في حالة عدم استكمال الإجراءات.

وتعد الأوراق المطلوبة للتقديم، صورة بطاقة المتقدم الأعزب أو الزوج والزوجة، وصورة القسيمة زواج أو طلاق، وإيصال مرافق (كهرباء أو مياه أو غاز) مطابق لعنوان بطاقة الزوج والزوجة، وبيان مفردات مرتب للمتقدم الأعزب أو (للزوج والزوجة).